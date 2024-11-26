Над Ростовской областью за ночь ликвидировали 24 беспилотника
Силы противовоздушной обороны в Ростовской области за ночь уничтожили и подавили 24 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Напомним, ВСУ начали атаку на Ростовскую область около полуночи. Дроны были уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
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