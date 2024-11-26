«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 03:27

Над Ростовской областью за ночь ликвидировали 24 беспилотника

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области за ночь уничтожили и подавили 24 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Три беспилотника сбили в Брянской области
Три беспилотника сбили в Брянской области

Напомним, ВСУ начали атаку на Ростовскую область около полуночи. Дроны были уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar