Над Ростовской областью за ночь ликвидировали 24 беспилотника

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области за ночь уничтожили и подавили 24 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.