«Орешник» (ракета)
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Регион
26 ноября, 00:02

Три беспилотника сбили в Брянской области

Три беспилотных летательных аппарата сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Первый украинский дрон ПВО засекла около полуночи. Ещё два БПЛА уничтожены спустя почти три часа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил зенитчиков Богомаз.

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ПВО продолжает работу и в Ростовской области, где с полуночи уничтожили четыре украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений на земле не было.

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flickr / _Allen_

Артур Лапсаков
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