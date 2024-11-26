Три беспилотника сбили в Брянской области

Три беспилотных летательных аппарата сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Первый украинский дрон ПВО засекла около полуночи. Ещё два БПЛА уничтожены спустя почти три часа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил зенитчиков Богомаз.