«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 23:14

Слюсарь: ПВО с полуночи отражает украинскую атаку на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны с полуночи отражают воздушную атаку Украины по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На данный момент уничтожено 4 БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Силы ПВО продолжают работу, добавил врио губернатора.

За ночь силы ПВО ликвидировали 23 украинских дрона над четырьмя регионами России
За ночь силы ПВО ликвидировали 23 украинских дрона над четырьмя регионами России

За прошлые сутки, по данным Минобороны, небесный щит России отразил атаки Украины с использованием восьми баллистических ракет. Кроме того, были сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM 45 БПЛА самолётного типа.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar