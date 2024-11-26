Слюсарь: ПВО с полуночи отражает украинскую атаку на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны с полуночи отражают воздушную атаку Украины по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На данный момент уничтожено 4 БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Силы ПВО продолжают работу, добавил врио губернатора.