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Регион
25 ноября, 04:50

За ночь силы ПВО ликвидировали 23 украинских дрона над четырьмя регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Зенитчики работали в Калужской области, где в сумме сбито восемь БПЛА. Ещё семь дронов ликвидировано над Курской областью, пять — над Брянской областью и три — над Белгородской областью.

В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ
В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ

В результате падения обломков одного из беспилотников в Калужской области произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Ликвидировать его удалось к утру. По данным губернатора региона, пострадавших нет.

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Артур Лапсаков
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