За ночь силы ПВО ликвидировали 23 украинских дрона над четырьмя регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Зенитчики работали в Калужской области, где в сумме сбито восемь БПЛА. Ещё семь дронов ликвидировано над Курской областью, пять — над Брянской областью и три — над Белгородской областью.