За ночь силы ПВО ликвидировали 23 украинских дрона над четырьмя регионами России
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Зенитчики работали в Калужской области, где в сумме сбито восемь БПЛА. Ещё семь дронов ликвидировано над Курской областью, пять — над Брянской областью и три — над Белгородской областью.
В результате падения обломков одного из беспилотников в Калужской области произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Ликвидировать его удалось к утру. По данным губернатора региона, пострадавших нет.
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