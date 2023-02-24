Пентагон признал неспособность быстро отправить Украине дроны Switchblade
Пентагон: США вряд ли успеют этой весной передать Украине беспилотники Switchblade
Запуск дрона Switchblade. Фото © U.S. Marine Corps
В Пентагоне усомнились в том, что этой весной США успеют осуществить поставку на Украину беспилотников Switchblade 600 ("Свичблейд"). Речь идёт о дронах, которые состоят в списке военной помощи, обнародованном 24 февраля.
"У меня нет временных рамок в плане доставки", — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
Так он ответил на вопрос о том, смогут ли США отправить дроны в Киев к украинскому "наступлению этой весной". Райдер уточнил, что "не думает", что такое получится.
Как писал Лайф ранее, Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на $2 миллиарда. В числе прочего в него войдут беспилотники и боеприпасы для HIMARS.