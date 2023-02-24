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24 февраля, 20:43

Пентагон признал неспособность быстро отправить Украине дроны Switchblade

Пентагон: США вряд ли успеют этой весной передать Украине беспилотники Switchblade

<p>Запуск дрона Switchblade. Фото © <a href="https://www.dvidshub.net/image/6368008/1st-anglico-trains-with-uas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Marine Corps</a></p>

Запуск дрона Switchblade. Фото © U.S. Marine Corps

В Пентагоне усомнились в том, что этой весной США успеют осуществить поставку на Украину беспилотников Switchblade 600 ("Свичблейд"). Речь идёт о дронах, которые состоят в списке военной помощи, обнародованном 24 февраля.

"У меня нет временных рамок в плане доставки", — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Так он ответил на вопрос о том, смогут ли США отправить дроны в Киев к украинскому "наступлению этой весной". Райдер уточнил, что "не думает", что такое получится.

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Как писал Лайф ранее, Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на $2 миллиарда. В числе прочего в него войдут беспилотники и боеприпасы для HIMARS.

Арина Родионова
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