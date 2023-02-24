Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на $2 миллиарда

Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму два миллиарда долларов. В числе прочего в него войдут беспилотники и боеприпасы для HIMARS.

"Это пакет на общую сумму два миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы оборонной помощи Украины", — отмечается в сообщении.

В рамках нового пакета помощи Киеву передадут дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для средств радиоэлектронной борьбы и разминирования, а также коммуникационное оборудование. Примечательно, что Пентагон намерен закупать названные образцы техники, а не брать их со своих складов.