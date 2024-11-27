Силы ПВО ночью сбили десять беспилотников в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны сработали ночью в Ростовской области, уничтожив десять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.