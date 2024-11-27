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Регион
27 ноября, 02:49

Силы ПВО ночью сбили десять беспилотников в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны сработали ночью в Ростовской области, уничтожив десять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.

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Минувшей ночью в Ростовской области ликвидировали 24 беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений также не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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