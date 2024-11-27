Силы ПВО ночью сбили десять беспилотников в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны сработали ночью в Ростовской области, уничтожив десять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Минувшей ночью в Ростовской области ликвидировали 24 беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений также не было.
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