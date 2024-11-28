Женщина ранена в результате массированной атаки БПЛА на Кубань
Кондратьев: Два района Кубани подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ
Женщина получила ранение в результате массированной атаки украинских БПЛА на два района Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов повреждён автомобиль», — написал чиновник в телеграм-канале.
Также под ударом ВСУ оказался хутор Чигрина, где обошлось без пострадавших. Там в результате атаки осколками повреждён дом. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Ранее российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь. Сбиты две ракеты и пять дронов, гражданские объекты не пострадали. С украинской стороны было выпущено около 40 дронов, а также маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленные баллистические ракеты.
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