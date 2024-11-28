Женщина ранена в результате массированной атаки БПЛА на Кубань

Женщина получила ранение в результате массированной атаки украинских БПЛА на два района Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов повреждён автомобиль», — написал чиновник в телеграм-канале.