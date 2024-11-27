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Регион
27 ноября, 10:16

ВСУ использовали БПЛА и ракеты в ходе комбинированного удара по Севастополю

Российские военные успешно отразили атаку вооруженных сил Украины на объекты в Севастополе. Как сообщает Mash, в ходе комбинированного удара использовались беспилотники и ракеты.

С украинской стороны было выпущено около 40 дронов, а также маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленные баллистические ракеты. По информации Mash, предполагается, что это могут быть британские ракеты Storm Shadow. Военкоры указывают, что одной из возможных целей атаки являлся аэродром Бельбек.

Над Севастополем отражена атака ВСУ: сбиты 2 ракеты и 5 БПЛА
Над Севастополем отражена атака ВСУ: сбиты 2 ракеты и 5 БПЛА

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем были сбиты шесть беспилотников. В городе продолжают функционировать системы противовоздушной обороны.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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