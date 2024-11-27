ВСУ использовали БПЛА и ракеты в ходе комбинированного удара по Севастополю

Российские военные успешно отразили атаку вооруженных сил Украины на объекты в Севастополе. Как сообщает Mash , в ходе комбинированного удара использовались беспилотники и ракеты.

С украинской стороны было выпущено около 40 дронов, а также маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленные баллистические ракеты. По информации Mash, предполагается, что это могут быть британские ракеты Storm Shadow. Военкоры указывают, что одной из возможных целей атаки являлся аэродром Бельбек.