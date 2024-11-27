Развожаев рассказал о последствиях воздушной атаки ВСУ на Севастополь

Силы ПВО РФ продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Сбито ещё два беспилотника в районе Качи над акваторией. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.

«На данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе», — говорится в сообщении, данные приводят Спасательные службы Севастополя.

По словам Развожаева, ситуация находится под контролем.