Развожаев рассказал о последствиях воздушной атаки ВСУ на Севастополь
Развожаев: ПВО продолжает отражать атаку ВСУ над Севастополем, сбито ещё 2 БПЛА
Силы ПВО РФ продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Сбито ещё два беспилотника в районе Качи над акваторией. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.
«На данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе», — говорится в сообщении, данные приводят Спасательные службы Севастополя.
По словам Развожаева, ситуация находится под контролем.
Напомним, сегодня утром, 27 ноября, ВСУ устроили комбинированную атаку на Севастополь. Ранее сообщалось, что российская ПВО успешно сбила две воздушные цели над акваторией.
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