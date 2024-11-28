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27 ноября, 22:03

ПВО сбила пять дронов ВСУ над Брянской областью, пострадавших нет

Богомаз: Пять украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Брянской областью. По информации главы региона Александра Богомаза, разрушений нет.

«Пять вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — рассказал Богомаз и сообщил об отсутствии пострадавших.

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Ранее российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь. Сбиты две ракеты и пять дронов, гражданские объекты не пострадали. С украинской стороны было выпущено около 40 дронов, а также маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленные баллистические ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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