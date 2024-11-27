В РФ разработали и успешно испытали новую систему для защиты объектов от БПЛА

Российские учёные разработали и успешно испытали инновационную систему защиты объектов при атаке ударных беспилотников самолётного типа, использующую специальную комбинацию тросов и высокопрочной сетки, способную выдержать нагрузку, эквивалентную весу бетонного блока. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы одного из исследовательских институтов в области безопасности.

При создании системы защиты учёные учитывали тактико-технические характеристики современных зарубежных ударных дронов с взлётной массой до 60 килограммов, скоростью полёта от 110 до 150 километров в час, потолком до шести тысяч метров и полезной нагрузкой 20-29 килограммов. Эти данные легли в основу расчётов, направленных на создание эффективной системы защиты от атак БПЛА.

Разработанная система состоит из сеток, соединённых с несущими стойками с помощью тросов и омегаобразных скоб, обеспечивая надёжную защиту. Технология уже успешно прошла испытания на полигоне в Подмосковье, где продемонстрировала высокую эффективность и надёжность.

Важным аспектом является тот факт, что результаты испытаний и технические характеристики использованных материалов будут учтены при создании новых нормативов, направленных на улучшение безопасности при строительстве и защите объектов в России.