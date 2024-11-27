«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 05:11

В РФ разработали и успешно испытали новую систему для защиты объектов от БПЛА

Российские учёные разработали и успешно испытали инновационную систему защиты объектов при атаке ударных беспилотников самолётного типа, использующую специальную комбинацию тросов и высокопрочной сетки, способную выдержать нагрузку, эквивалентную весу бетонного блока. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы одного из исследовательских институтов в области безопасности.

При создании системы защиты учёные учитывали тактико-технические характеристики современных зарубежных ударных дронов с взлётной массой до 60 килограммов, скоростью полёта от 110 до 150 километров в час, потолком до шести тысяч метров и полезной нагрузкой 20-29 килограммов. Эти данные легли в основу расчётов, направленных на создание эффективной системы защиты от атак БПЛА.

Разработанная система состоит из сеток, соединённых с несущими стойками с помощью тросов и омегаобразных скоб, обеспечивая надёжную защиту. Технология уже успешно прошла испытания на полигоне в Подмосковье, где продемонстрировала высокую эффективность и надёжность.

Важным аспектом является тот факт, что результаты испытаний и технические характеристики использованных материалов будут учтены при создании новых нормативов, направленных на улучшение безопасности при строительстве и защите объектов в России.

В Дзержинске начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»
В Дзержинске начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

Ранее стало известно, что Российские войска нанесли удары по пунктам управления беспилотников ВСУ, откуда противник совершал воздушные атаки по территории Запорожской АЭС. Также были уничтожены скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar