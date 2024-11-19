В Дзержинске начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»
Защитное убежище модульного типа «КУБ-М». Обложка © vniigochs.ru
В России началось серийное производство мобильных защитных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты от различных угроз, включая световое излучение ядерных взрывов и радиоактивное загрязнение. Как сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС, изготовление инновационных бункеров началось в нижегородском Дзержинске.
«КУБ-М» включает два основных модуля: помещение для 54 человек и технический блок. При необходимости, вместимость может быть увеличена за счёт дополнительных модулей. Главное преимущество этой разработки — мобильность. Убежище можно легко транспортировать на автомобильном или железнодорожном транспорте и подключить к существующим инженерным системам.
Защитное убежище модульного типа «КУБ-М». Фото © vniigochs.ru
Кроме того, специалисты подчёркивают, что производство и установка «КУБ-М» обходятся значительно дешевле, чем строительство стационарных объектов гражданской обороны, а процесс их изготовления и монтажа занимает не более трёх месяцев.
Ранее член президиума общественной организации «Офицеры России» Левон Арзанов заявил, что Запад может предоставить Украине ядерное оружие, выдав это за изобретение местных учёных. По его словам, киевский режим может пойти на использование боезапаса при прорыве фронта со стороны ВС РФ.