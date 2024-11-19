В Дзержинске начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

В России началось серийное производство мобильных защитных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты от различных угроз, включая световое излучение ядерных взрывов и радиоактивное загрязнение. Как сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС, изготовление инновационных бункеров началось в нижегородском Дзержинске.

«КУБ-М» включает два основных модуля: помещение для 54 человек и технический блок. При необходимости, вместимость может быть увеличена за счёт дополнительных модулей. Главное преимущество этой разработки — мобильность. Убежище можно легко транспортировать на автомобильном или железнодорожном транспорте и подключить к существующим инженерным системам.

Защитное убежище модульного типа «КУБ-М». Фото © vniigochs.ru

Кроме того, специалисты подчёркивают, что производство и установка «КУБ-М» обходятся значительно дешевле, чем строительство стационарных объектов гражданской обороны, а процесс их изготовления и монтажа занимает не более трёх месяцев.