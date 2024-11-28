Два украинских дрона сбиты силами ПВО в Ростовской области
Врио губернатора Слюсарь: Два беспилотника ВСУ сбиты в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Ростовской области. Как сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь, вражеские объекты были сбиты в Таганроге и Каменске-Шахтинском.
«За ночь в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА: по одному — в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников в Краснодарском крае, где в результате падения обломков пострадала женщина. Она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации.
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