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28 ноября, 02:42

Два украинских дрона сбиты силами ПВО в Ростовской области

Врио губернатора Слюсарь: Два беспилотника ВСУ сбиты в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Ростовской области. Как сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь, вражеские объекты были сбиты в Таганроге и Каменске-Шахтинском.

«За ночь в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА: по одному — в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников в Краснодарском крае, где в результате падения обломков пострадала женщина. Она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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