Два украинских дрона сбиты силами ПВО в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Ростовской области. Как сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь, вражеские объекты были сбиты в Таганроге и Каменске-Шахтинском.

«За ночь в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА: по одному — в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.