Министерство обороны России опубликовало отчёт об ответе ВС РФ на атаки ВСУ дальнобойными западными ракетами российской территории. Как заявили в ведомстве, в течение текущей недели было нанесено несколько ударом по местам размещения систем западного дальнобойного оружия Вооружённых сил Украины.

Так, 25 ноября с помощью баллистических ракет «Искандер» в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые приняли американские дальнобойные ракеты ATACMS. Среди них две пусковые установки РСЗО MLRS, а также транспортно-заряжающая машина к ним. Это произошло в районе села, что в 8 км на северо-запад от Сум. Кроме того, были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и до 30 военных близ села Малый Бобрик (20 км на юго-восток от Сум).

Помимо того, удары ракетами «Искандер» были нанесены 25 и 26 ноября по стартовой позиции неподалёку от села Новомихайловка Одесской области. Как итог — две уничтоженные пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса «Нептун». Под удары попали и пункты дислокации специалистов, включая иностранных.

До 40 иностранных специалистов погибло при ракетном ударе 25 ноября по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в Харькове. Большинство из них были американцами. В Одессе в результате удара «Искандером» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ российскими военные ликвидировали 72 члена личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, среди которых девять человек оказались инструкторами и техспециалистами из Франции.

«Утром 28 ноября нанесён комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — добавили в Министерстве обороны.