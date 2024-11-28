Минобороны опубликовало список ударов возмездия по ВСУ за атаки на Россию западным оружием
МО: ВС РФ нанесли удары по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ
Министерство обороны России опубликовало отчёт об ответе ВС РФ на атаки ВСУ дальнобойными западными ракетами российской территории. Как заявили в ведомстве, в течение текущей недели было нанесено несколько ударом по местам размещения систем западного дальнобойного оружия Вооружённых сил Украины.
Так, 25 ноября с помощью баллистических ракет «Искандер» в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые приняли американские дальнобойные ракеты ATACMS. Среди них две пусковые установки РСЗО MLRS, а также транспортно-заряжающая машина к ним. Это произошло в районе села, что в 8 км на северо-запад от Сум. Кроме того, были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и до 30 военных близ села Малый Бобрик (20 км на юго-восток от Сум).
Помимо того, удары ракетами «Искандер» были нанесены 25 и 26 ноября по стартовой позиции неподалёку от села Новомихайловка Одесской области. Как итог — две уничтоженные пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса «Нептун». Под удары попали и пункты дислокации специалистов, включая иностранных.
До 40 иностранных специалистов погибло при ракетном ударе 25 ноября по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в Харькове. Большинство из них были американцами. В Одессе в результате удара «Искандером» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ российскими военные ликвидировали 72 члена личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, среди которых девять человек оказались инструкторами и техспециалистами из Франции.
«Утром 28 ноября нанесён комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — добавили в Министерстве обороны.
Всего за последние дни было использовано около 100 ракет различных видов базирования и 466 БПЛА «Герань-2». Из них 90 ракет и 100 дронов при нанесении комбинированного удара прошедшей ночью. Удалось поразить 17 ключевых объектов украинского ВПК. В Минобороны заверили, что ВС РФ продолжат в постоянном режиме отслеживать аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения дальнобойного западного оружия ВСУ, а также наносить по ним удары.
Напомним, в середине ноября американский президент Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Вскоре украинские войска попытались атаковать Брянскую область с помощью западных снарядов. Позже ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В первый раз «прилетело» пять ракет ATACMS, во второй — восемь. В ответ на это 21 ноября по объекту ОПК Украины был нанесён удар новейшим ракетными комплексом «Орешник». Его снаряд «Орешника» летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар ракет превращает цель в пыль и разделяет на фракции, а также способен поражать укреплённые объекты на глубине в четыре этажа.
Midjourney / Life.ru