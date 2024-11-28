В ответ на удары западным оружием по территории России наши войска только за сегодня отправили в Незалежную 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Всего (за два дня) было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — сказал он.

Только сегодня ночью ВС РФ нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 целей на Украине — это объекты оборонной промышленности и системы их снабжения.