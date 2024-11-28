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28 ноября, 10:40

100 ракет и почти 500 дронов: Путин раскрыл результаты ударов возмездия по целям на Украине

Путин: За последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины

В ответ на удары западным оружием по территории России наши войска только за сегодня отправили в Незалежную 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Всего (за два дня) было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — сказал он.

Только сегодня ночью ВС РФ нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 целей на Украине — это объекты оборонной промышленности и системы их снабжения.

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Напомним, ранним утром 28 ноября российские бомбардировщики нанесли массированный удар по Украине. Самолёты сбросили несколько десятков крылатых ракет. Под прицелом вновь оказалась украинская энергетическая инфраструктура. Подробнее читайте на Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Николай Рюмин
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