100 ракет и почти 500 дронов: Путин раскрыл результаты ударов возмездия по целям на Украине
Путин: За последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины
В ответ на удары западным оружием по территории России наши войска только за сегодня отправили в Незалежную 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Всего (за два дня) было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — сказал он.
Только сегодня ночью ВС РФ нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 целей на Украине — это объекты оборонной промышленности и системы их снабжения.
Напомним, ранним утром 28 ноября российские бомбардировщики нанесли массированный удар по Украине. Самолёты сбросили несколько десятков крылатых ракет. Под прицелом вновь оказалась украинская энергетическая инфраструктура. Подробнее читайте на Life.ru.
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