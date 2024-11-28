Как Россия выключила Украину 28 ноября. Что известно о массированных ударах возмездия Россия нанесла массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам, затянув энергетическую удавку на шее Киева в преддверии зимы. 28 ноября, 09:11 6704 6704 Бомбардировщик Ту-160М. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ОАК

Какие города Украины в зоне поражения

Сегодня ранним утром российские бомбардировщики нанесли массированный удар по Украине. Самолёты сбросили несколько десятков крылатых ракет. Под прицелом вновь оказалась украинская энергетическая инфраструктура. Последние удары по ней были всего 11 дней назад — в преддверии зимы ВС РФ «выключает» энергосистему Украины.

О прилётах в Луцке сообщили местные власти. По словам мэра Полищука, многие здания отключены от света и водоснабжения, в работу пущены генераторы. Кроме Луцка, взрывы слышали в Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области. В Херсонской области местные жители сняли крылатую ракету, которая летела к цели. В Одессе очевидцы смогли заснять дым, поднимающийся с места удара.

Транспортный коллапс в Киеве после ракетных ударов России по военной инфраструктуре Украины 28 ноября. Видео © Telegram / Сводки и Аналитика СВО (Резерв)

Про удар по этому южному городу Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» пишет: «Кроме того, удар отмечен в Одессе. Там прилёт пришёлся по зданию «Новой почты» в центре Одессы. «Новая почта» — это один из крупнейших пособников украинских формирований, с её помощью ВСУ поставляют вооружение и припасы на передовую, поэтому удар является обоснованным».

«Газовый терминал подо Львовом, в населённом пункте Стрый, похоже, окончательно всё. Только недавно его восстановили и вот доброе утро!» — сообщают о взрывах в пабликах. Эта информация подтверждается местной администрацией.

Энергетическая удавка

В нескольких областях Украины «Укрэнерго» срочно ввело экстренные отключения света. Возможны перебои даже в работе украинской АЭС в Ровно. В городе была поражена подстанция, обеспечивающая работу атомного объекта. В Вышгороде, возможно, поражена гидроэлектростанция, что также негативно скажется на работе энергосистемы.

«Укрэнерго» срочно ввело экстренные отключения света. Фото © Telegram / SHOT

Украинские СМИ и в такую пору не гнушаются зарабатывать деньги на своих согражданах. Прямо во время ракетной атаки администраторы киевского Telegram-канала «Труха» решили запустить рекламу для собственной аудитории, где сообщается о канале, который во время ракетных ударов ведёт трансляцию происходящего.

Судя по частоте новых ударов по украинской энергетике, Россия вновь намерена затянуть «энергетическую удавку» вокруг шеи Украины. Факт отсутствия электричества в долгие зимние месяцы вновь станет преимуществом РФ в переговорном процессе. Это вместе с изменением политики США под руководством Трампа и другими факторами может привести к глобальным последствиям.

Авторы Кирилл Золотарев