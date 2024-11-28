Украина проснулась от взрывов: Громко в Одессе, Кропивницком, Луцке и Ровно

В Одессе, Кропивницком Кировоградской области Украины, а также Луцке и Ровно прогремели взрывы. Об этом докладывают местные издания.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооружённых Сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти считают делом рук украинских спецслужб. Атаки нацелены на объекты энергетического сектора, оборонной промышленности, системы военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в разных регионах Украины звучит ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны.