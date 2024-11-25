В Одессе раздалась новая серия взрывов
Одесса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii
Несколько взрывов прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, это происходит второй раз с утра. Об этом сообщают украинский телеканал «Общественное» и местные паблики.
«В Одессе снова прогремели взрывы», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о боевых столкновениях между ВС РФ и ВСУ в центральной части города Дзержинска. С его слов, украинское командование отдало солдатам приказ стоять до последнего, не считаясь с потерями.