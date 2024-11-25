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25 ноября, 09:31

В Одессе раздалась новая серия взрывов

Одесса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Несколько взрывов прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, это происходит второй раз с утра. Об этом сообщают украинский телеканал «Общественное» и местные паблики.

«В Одессе снова прогремели взрывы», — сказано в публикации.

В Одессе люди больше часа провисели на аттракционе из-за отключения света
В Одессе люди больше часа провисели на аттракционе из-за отключения света

Ранее Life.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о боевых столкновениях между ВС РФ и ВСУ в центральной части города Дзержинска. С его слов, украинское командование отдало солдатам приказ стоять до последнего, не считаясь с потерями.

Владимир Озеров
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