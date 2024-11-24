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24 ноября, 17:06

«Бои уже в центре»: Дзержинску предрекли скорое освобождение от солдат ВСУ

Пушилин сообщил о боях и продвижении ВС РФ в центральных районах Дзержинска ДНР

Российские военнослужащие уже ведут боевые действия в центральной части Дзержинска в ДНР, рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, командование ВСУ не даёт своим бойцам приказа отступать, несмотря на то что шансов выбраться живыми из города у противника всё меньше.

«По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города и наши подразделения продвигаются именно там», — сказал Пушилин.

Появились кадры освобождения Дальнего в ДНР
Появились кадры освобождения Дальнего в ДНР

Напомним, 21 ноября российские войска взяли под контроль более половины Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике. Этот город находится вблизи Артёмовска, ВСУ пытались закрепиться там после начала своего тотального отступления, но ВС РФ молниеносно вошли в Дзержинск, не давая вражеским силам выстроить мощную оборону. Как сообщалось, одна из задач Армии России перекрыть главную магистраль, ведущую к городу, чтобы нарушить цепочку военных поставок для ВСУ и на другие участки фронта.

Обложка ©

ТАСС / Александ Река

Татьяна Миссуми
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