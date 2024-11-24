«Бои уже в центре»: Дзержинску предрекли скорое освобождение от солдат ВСУ

Российские военнослужащие уже ведут боевые действия в центральной части Дзержинска в ДНР, рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, командование ВСУ не даёт своим бойцам приказа отступать, несмотря на то что шансов выбраться живыми из города у противника всё меньше.