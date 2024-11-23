Появились кадры освобождения Дальнего в ДНР
Беспилотники зафиксировали освобождение села Дальнее в ДНР и установку флага РФ
Российские беспилотники зафиксировали моменты освобождения села Дальнее в Донецкой Народной Республике. На видео, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ДНР, показан ход боевых действий, в ходе которых российские силы атаковали здания, ранее занятые украинскими военными.
Захват бойцов ВСУ в плен. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
На кадрах видно, как российские солдаты штурмуют один из жилых домов. Для нейтрализации сопротивления используются гранаты. В дальнейшем, после успешной зачистки, бойцы устанавливают несколько флагов России. В одном из эпизодов видео отображён момент сдачи в плен группы украинских солдат.
Российские войска освободили населённый пункт Дальнее в ДНР 21 ноября. Это стало возможным благодаря решительных действий Южной группировки войск.
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