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23 ноября, 20:22

Появились кадры освобождения Дальнего в ДНР

Беспилотники зафиксировали освобождение села Дальнее в ДНР и установку флага РФ

Российские беспилотники зафиксировали моменты освобождения села Дальнее в Донецкой Народной Республике. На видео, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ДНР, показан ход боевых действий, в ходе которых российские силы атаковали здания, ранее занятые украинскими военными.

Захват бойцов ВСУ в плен. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

На кадрах видно, как российские солдаты штурмуют один из жилых домов. Для нейтрализации сопротивления используются гранаты. В дальнейшем, после успешной зачистки, бойцы устанавливают несколько флагов России. В одном из эпизодов видео отображён момент сдачи в плен группы украинских солдат.

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Российские войска освободили населённый пункт Дальнее в ДНР 21 ноября. Это стало возможным благодаря решительных действий Южной группировки войск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Тимур Хингеев
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