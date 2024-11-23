Появились кадры освобождения Дальнего в ДНР

Российские беспилотники зафиксировали моменты освобождения села Дальнее в Донецкой Народной Республике. На видео, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ДНР, показан ход боевых действий, в ходе которых российские силы атаковали здания, ранее занятые украинскими военными.

На кадрах видно, как российские солдаты штурмуют один из жилых домов. Для нейтрализации сопротивления используются гранаты. В дальнейшем, после успешной зачистки, бойцы устанавливают несколько флагов России. В одном из эпизодов видео отображён момент сдачи в плен группы украинских солдат.