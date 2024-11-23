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23 ноября, 17:27

Залужный рассказал, когда фронт ВСУ окончательно обрушится

Экс-главком ВСУ Залужный: Глубокие прорывы фронта Украины возможны в 2027 году

Мощные прорывы украинского фронта возможны в 2027 году. Об этом заявил бывший главком ВСУ, а ныне киевский посол в Лондоне Валерий Залужный.

По его словам, сейчас происходит постепенное выдавливание ВСУ с позиций. Залужный отметил, что продвижение на глубину 150-200 км, как это заложено в советской военной науке, стало невозможно, когда на поле боя начали массово появляться роботы. В связи с этим у сторон конфликта «появился ступор».

«По моей теории, когда завершится этот технически-эволюционный процесс, и впоследствии произойдёт накопление технологических материалов, возможность для продавливания восстановится. По моим подсчётам, это может случиться где-то после 2027 года», — сообщил экс-главком ВСУ.

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Ранее посол Украины в Британии заявил, что третья мировая война уже началась. Поэтому, по его мнению, конфликт необходимо остановить сейчас на территории Незалежной, пока он не перешёл на другие территории.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Алена Пенчугина
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