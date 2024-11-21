В 2024 году началась третья мировая война, уверен посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, конфликт необходимо остановить сейчас на территории Незалежной, пока он не перешёл на другие территории.

Свои слова Залужный обосновал тем, что Россию якобы поддерживают другие государства, в частности Иран.

Также Залужный обвинил западных партнёров Украины в непонимании ситуации. Он отметил, что Киев нажил много врагов. По словам экс-главкома, Украина выживать за счёт технологий. При этом Залужному неясно сможет ли она в одиночку победить в этой битве.

«Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать — она началась», — приводит слова Залужного «Украинская правда».