12 «друзей» Залужного пытались подорвать «Турецкий поток» в Чёрном море
Der Spiegel: Залужный призывал взорвать и «Северные потоки», и «Турецкий поток»
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Telegram / Валерий Залужный
Валерий Залужный в период своего нахождения на должности главы ВСУ предлагал взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток» в Чёрном море. Однако последнюю операцию не удалось реализовать по объективным причинам. Об этом пишет немецкий Der Spiegel.
Как утверждает издание, теракт осуществили около 12 украинцев, среди которых была даже женщина, всех их обучали украинские спецслужбы. Операция по подрыву трубопроводов называлась «Диаметр», расходы на неё достигали 300 тысяч евро. Der Spiegel уверяет, что даже известны имена исполнителей, но их нельзя называть по соображениям тайны следствия.
Украинские террористы, предположительно, использовали специальную взрывчатку, замаскированную под баллон с воздухом. Бомбу, по мнению автора статьи, помогал собирать некий специалист по сносу зданий. Преступники добрались до места подрыва на яхте и попытались разместить взрывчатку у швов трубопроводов, но она не вся взорвалась, поэтому одна из труб «Северного потока — 2» осталась целой.
Spiegel добавляет, что одним из организаторов атаки был разведчик Роман Червинский, обучавшийся в ЦРУ. Именно он помогал сплотить группу и проводил тренировку в одном из озёр и в затопленной шахте. Издание сообщает, что Залужный прекрасно знал о готовящейся операции и был не доволен трусостью Владимира Зеленского, который выступал против подрыва. Также Залужный активно ратовал за теракт на «Турецком потоке» в Чёрном море, но всё сорвалось в последний момент.
Напомним, немецкая Генпрокуратура назвала главного подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков» — это 44-летний уроженец Киева Владимир Журавлёв, а также ещё двое украинцев. Якобы вся троица добралась на яхте до места подрыв. Газета WSJ заявила, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков», однако позже его отозвал по требованию ЦРУ. По сведениям инсайдеров газеты, тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный его ослушался и привёл атаку в исполнение. Однако сам Залужный пришёл в бешенство от обвинений в свой адрес. По его словам, у ВСУ нет полномочий совершать «зарубежные миссии», поэтому он не причастен к подрыву.