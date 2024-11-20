Валерий Залужный в период своего нахождения на должности главы ВСУ предлагал взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток» в Чёрном море. Однако последнюю операцию не удалось реализовать по объективным причинам. Об этом пишет немецкий Der Spiegel.

Как утверждает издание, теракт осуществили около 12 украинцев, среди которых была даже женщина, всех их обучали украинские спецслужбы. Операция по подрыву трубопроводов называлась «Диаметр», расходы на неё достигали 300 тысяч евро. Der Spiegel уверяет, что даже известны имена исполнителей, но их нельзя называть по соображениям тайны следствия.

Украинские террористы, предположительно, использовали специальную взрывчатку, замаскированную под баллон с воздухом. Бомбу, по мнению автора статьи, помогал собирать некий специалист по сносу зданий. Преступники добрались до места подрыва на яхте и попытались разместить взрывчатку у швов трубопроводов, но она не вся взорвалась, поэтому одна из труб «Северного потока — 2» осталась целой.