Залужного привела в ярость статья о подрыве "Северных потоков" по его приказу

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Лондоне, назвал провокацией утверждения американских источников о его причастности к подрыву российских газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Его комментарий публикует газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Генерал Залужный … заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются обычной провокацией", – сообщило издание.