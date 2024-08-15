Залужного привела в ярость статья о подрыве "Северных потоков" по его приказу
WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком ВСУ и Валерий Залужный. Обложка © Телеграм / Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Лондоне, назвал провокацией утверждения американских источников о его причастности к подрыву российских газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Его комментарий публикует газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Генерал Залужный … заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются обычной провокацией", – сообщило издание.
Он также заверил, что ВСУ не уполномочены проводить "зарубежные миссии", и поэтому во время нахождения на посту главкому она якобы не мог быть в них замешан.
Напомним, что немецкая Генпрокуратура считает главным подозреваемым в деле о подрыве "Северных потоков" 44-летнего уроженца Киева Владимира Журавлёва. Уже выдан ордер на арест мужчины. СМИ пишут, что подрывник уже сбежал из Польши на родину. Сегодня газета WSJ заявила, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", однако позже его отозвал по требованию ЦРУ. По сведениям инсайдеров газеты, главком ВСУ тогда его ослушался и привёл атаку в исполнение.