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15 августа, 09:32

В Госдуме объяснили, почему Залужного сделали козлом отпущения в истории с "Северными потоками"

Депутат Хамитов: На Залужного пытаются повесить все смертные грехи

Валерий Залужный. Фото © ТАСС/SERGEY DOLZHENKO

Валерий Залужный. Фото © ТАСС/SERGEY DOLZHENKO

История с подрывом "Северных потоков" по приказу Валерия Залужного и якобы без ведома Владимира Зеленского демонстрирует раздрай в поведении украинской власти. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Киевский нелегитимный президент демонстрирует все признаки поведения наркозависимого человека. Родственникам таких больных хорошо известно, что их настроение может меняться по десять раз на дню: то вы самый близкий человек, то враг народа и лучше от вас держаться подальше. Как видим, в случае с Залужным действует та же самая схема: его сослали в "лондонскую ссылку", а теперь ещё и пытаются повесить на него все смертные грехи.

Амир Хамитов.

Депутат Госдумы

Киевский нелегитимный президент демонстрирует все признаки поведения наркозависимого человека. Родственникам таких больных хорошо известно, что их настроение может меняться по десять раз на дню: то вы самый близкий человек, то враг народа и лучше от вас держаться подальше. Как видим, в случае с Залужным действует та же самая схема: его сослали в "лондонскую ссылку", а теперь ещё и пытаются повесить на него все смертные грехи.
Киевский нелегитимный президент демонстрирует все признаки поведения наркозависимого человека. Родственникам таких больных хорошо известно, что их настроение может меняться по десять раз на дню: то вы самый близкий человек, то враг народа и лучше от вас держаться подальше. Как видим, в случае с Залужным действует та же самая схема: его сослали в "лондонскую ссылку", а теперь ещё и пытаются повесить на него все смертные грехи.

Парламентарий констатировал, что перед нами клиническая картина поведения украинской власти: главный "управленец" то отдаёт приказы о терактах, то отзывает их после нагоняя от Запада. Его главком становится то особо приближённым, то впавшим в немилость изгнанником. Параллельно выясняется, что подчинённые ни в грош не ставят своего верховного главнокомандующего и проводят теракты, не считаясь с его приказами.

"Несложно спрогнозировать, что в момент окончательного краха киевского режима вся эта камарилья мгновенно попытается разбежаться в разные стороны – мол, это всё он, а мы тут не при делах. Только вот хаос, в который они погрузили Украину, не может устроить только один человек. Так что трибунал так или иначе коснётся каждого", — заключил собеседник Life.ru.

Залужного привела в ярость статья о подрыве "Северных потоков" по его приказу
Залужного привела в ярость статья о подрыве "Северных потоков" по его приказу

Напомним, накануне немецкая Генпрокуратура явила главного подозреваемого в деле о подрыве "Северных потоков" — это 44-летний уроженец Киева Владимир Журавлёв, а также ещё двое украинцев. Якобы вся троица находились в момент теракта на яхте, с которой и был совершён подрыв. А сегодня газета WSJ заявила, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", однако позже его отозвал по требованию ЦРУ. По сведениям инсайдеров газеты, главком ВСУ тогда его ослушался и привёл атаку в исполнение.

Ольга Годуненко
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