История с подрывом "Северных потоков" по приказу Валерия Залужного и якобы без ведома Владимира Зеленского демонстрирует раздрай в поведении украинской власти. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Киевский нелегитимный президент демонстрирует все признаки поведения наркозависимого человека. Родственникам таких больных хорошо известно, что их настроение может меняться по десять раз на дню: то вы самый близкий человек, то враг народа и лучше от вас держаться подальше. Как видим, в случае с Залужным действует та же самая схема: его сослали в "лондонскую ссылку", а теперь ещё и пытаются повесить на него все смертные грехи. Амир Хамитов. Депутат Госдумы

Парламентарий констатировал, что перед нами клиническая картина поведения украинской власти: главный "управленец" то отдаёт приказы о терактах, то отзывает их после нагоняя от Запада. Его главком становится то особо приближённым, то впавшим в немилость изгнанником. Параллельно выясняется, что подчинённые ни в грош не ставят своего верховного главнокомандующего и проводят теракты, не считаясь с его приказами.

"Несложно спрогнозировать, что в момент окончательного краха киевского режима вся эта камарилья мгновенно попытается разбежаться в разные стороны – мол, это всё он, а мы тут не при делах. Только вот хаос, в который они погрузили Украину, не может устроить только один человек. Так что трибунал так или иначе коснётся каждого", — заключил собеседник Life.ru.