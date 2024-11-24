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24 ноября, 14:32

В Одессе люди больше часа провисели на аттракционе из-за отключения света

В Одессе посетители парка развлечений застряли на аттракционе из-за отключения энергоснабжения. Об этом сообщают местные СМИ.

Люди застряли на одесском аттракционе после отключения света. Видео © Telegram / «Одесса ИНФО», «ДСНС Одещины»

Ситуация случилась в парке Шевченко. К настоящему моменту прибывшие на место спасатели уже сняли всех людей с аттракциона, обошлось без пострадавших. Судя по разнице между сообщениями, людям пришлось ожидать помощи более часа.

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На днях Армия России совершила серию ударов по регионам Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровске и в Полтавской области, а в Житомирской и Одесской областях начали массово отключать свет.

Обложка ©

Telegram / «Одесса ИНФО»

Юрий Лысенко
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