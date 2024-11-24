В Одессе люди больше часа провисели на аттракционе из-за отключения света

В Одессе посетители парка развлечений застряли на аттракционе из-за отключения энергоснабжения. Об этом сообщают местные СМИ.

Люди застряли на одесском аттракционе после отключения света. Видео © Telegram / «Одесса ИНФО», «ДСНС Одещины»

Ситуация случилась в парке Шевченко. К настоящему моменту прибывшие на место спасатели уже сняли всех людей с аттракциона, обошлось без пострадавших. Судя по разнице между сообщениями, людям пришлось ожидать помощи более часа.