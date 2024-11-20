Армия России нанесла «нехилые»удары по порту под Одессой, о которых предупреждали США
Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали порт Измаила, слышны сильные грохоты
Армия России атаковала порт Измаила Одесской области. Америка предупреждала Киев о данных «нехилых» ударах, которые произойдут 20 ноября. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Измаил...порт...грохот очень сильный, явно не мандарины выгружают», — заявило подполье.
Лебедев также высказался по поводу ракет ATACMS, которыми Киеву разрешили бить вглубь России. По словам координатора, это вооружение «уже с месяц на Украине есть» и оно действительно дальнобойное.
Напомним, что до этого Россия также ударяла по порту в Измаиле. В июле текущего года ВС РФ разбили около 200 иностранных наёмников, а также высших офицеров ВСУ, находившихся в здании. Раненых моментально эвакуировали в Румынию, гражданский персонал также отстранили от работ.
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