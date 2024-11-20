Лебедев также высказался по поводу ракет ATACMS, которыми Киеву разрешили бить вглубь России. По словам координатора, это вооружение «уже с месяц на Украине есть» и оно действительно дальнобойное.

Напомним, что до этого Россия также ударяла по порту в Измаиле. В июле текущего года ВС РФ разбили около 200 иностранных наёмников, а также высших офицеров ВСУ, находившихся в здании. Раненых моментально эвакуировали в Румынию, гражданский персонал также отстранили от работ.