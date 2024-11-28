Российский «удар возмездия» не пощадил аэродрома базирования F-16

Российские войска нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Николаевской области, где, как предполагается, могли находиться американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости».