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28 ноября, 09:28

Российский «удар возмездия» не пощадил аэродрома базирования F-16

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому базирования F-16 под Николаевом

Российские войска нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Николаевской области, где, как предполагается, могли находиться американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости».

По его словам, в районе Мартыновского аэродрома был слышен мощный взрыв, но более подробной информации о разрушениях не поступало.

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А ранее российские военные нанесли удар по тренировочному полигону запрещённой в России украинской организации «Правый сектор»* в Житомирской области.

* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещённой в России

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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