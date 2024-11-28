Российский «удар возмездия» не пощадил аэродрома базирования F-16
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому базирования F-16 под Николаевом
Российские войска нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Николаевской области, где, как предполагается, могли находиться американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости».
По его словам, в районе Мартыновского аэродрома был слышен мощный взрыв, но более подробной информации о разрушениях не поступало.
А ранее российские военные нанесли удар по тренировочному полигону запрещённой в России украинской организации «Правый сектор»* в Житомирской области.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещённой в России
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