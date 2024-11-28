Российские военные разворошили гнездо «Правого сектора»* одной ракетой

Российские военные нанесли удар по тренировочному полигону запрещённой в России украинской организации «Правый сектор»* в Житомирской области. Об этом сообщил координатор местного пророссийского сопротивления Сергея Лебедева нашим коллегам из РИА «Новости». Он отметил, что на днях туда «уже залетало». Информации о разрушениях и ликвидированных боевиках на данный момент нет.