Российские военные разворошили гнездо «Правого сектора»* одной ракетой
Лебедев из подполья сообщил об ударе по полигону «Правого сектора»* в Житомире
Российские военные нанесли удар по тренировочному полигону запрещённой в России украинской организации «Правый сектор»* в Житомирской области. Об этом сообщил координатор местного пророссийского сопротивления Сергея Лебедева нашим коллегам из РИА «Новости». Он отметил, что на днях туда «уже залетало». Информации о разрушениях и ликвидированных боевиках на данный момент нет.
Напомним, что этим утром Украина проснулась от взрывов: громко было в Одессе, Кропивницком, Луцке и Ровно, а позже воздушную тревогу объявили уже на всей территории страны. В Киеве тоже прогремела серия взрывов. Пострадали объекты энергетики.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещённой в России
Midjourney / Life.ru