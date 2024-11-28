«Орешник» (ракета)
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28 ноября, 09:06

Российские военные разворошили гнездо «Правого сектора»* одной ракетой

Лебедев из подполья сообщил об ударе по полигону «Правого сектора»* в Житомире

Российские военные нанесли удар по тренировочному полигону запрещённой в России украинской организации «Правый сектор»* в Житомирской области. Об этом сообщил координатор местного пророссийского сопротивления Сергея Лебедева нашим коллегам из РИА «Новости». Он отметил, что на днях туда «уже залетало». Информации о разрушениях и ликвидированных боевиках на данный момент нет.

Напомним, что этим утром Украина проснулась от взрывов: громко было в Одессе, Кропивницком, Луцке и Ровно, а позже воздушную тревогу объявили уже на всей территории страны. В Киеве тоже прогремела серия взрывов. Пострадали объекты энергетики.

Главные новости СВО. Какие силы Киев собирает для контрнаступления, ВСУ уже бегут из-под Покровска, 28 ноября
Главные новости СВО. Какие силы Киев собирает для контрнаступления, ВСУ уже бегут из-под Покровска, 28 ноября

* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещённой в России

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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