В Киеве прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Прямой» в телеграм-канале.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

Со слов мэра города Виталия Кличко, в данную минуту в столице работает система ПВО. Также утром 28 ноября была объявлена воздушная тревога по всей территории страны.