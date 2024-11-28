В Киеве прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога
В Киеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Прямой» в телеграм-канале.
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.
Со слов мэра города Виталия Кличко, в данную минуту в столице работает система ПВО. Также утром 28 ноября была объявлена воздушная тревога по всей территории страны.
Ранее командир ВСУ пожаловался на невосполнимые потери в Торецке. За десять дней киевский режим потерял 500 человек в ДНР — бойцы пропали во время ротации войск, когда ВС РФ проникли в тыл 95-й бригады ВСУ.
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