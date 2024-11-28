Осталась только воронка: Армия России обрушила огненный град на «хаймарсы» под Сумами
Минобороны РФ показало видео уничтожения позиций РСЗО HIMARS в Сумской области
Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области. Кадры размещены в телеграм-канале оборонного ведомства.
Видео уничтожения позиций РСЗО HIMARS в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Осталась только воронка: уничтожение позиции РСЗО «Химарс» и пункта временной дислокации подразделений 95-й одшбр ВСУ», — говорится в подписи к видео.
В результате прямого попадания четырёх ракет поражены не менее 30 военных и три пусковые установки HIMARS. В Минобороны уточнили, что удар был нанесён в районе села Малый Бобрик Сумской области.
Ранее появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области. Оружие сложили 22 военных.
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