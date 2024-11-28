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28 ноября, 09:56

«Птички» продолжают бить врага»: Минобороны показало видео уничтожения ЗРК APKWS II

Минобороны РФ: Оператор FPV-дрона уничтожил зенитный ракетный комплекс APKWS II

Минобороны России сообщает, что оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил зенитный ракетный комплекс APKWS II. Пусковая установка находилась на базе ББМ «Хамви» в районе населённого пункта Очаков Николаевской области. Момент уничтожения ЗРК попал на видео.

Оператор FPV-дрона уничтожил зенитный ракетный комплекс APKWS II ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Птички» продолжают бить врага», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что уничтоженной техникой пользовалось подразделение отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ

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Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения МиГ-29 на аэродроме Днепр. Удар был нанесён ОТРК «Искандер».

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Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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