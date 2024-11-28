«Птички» продолжают бить врага»: Минобороны показало видео уничтожения ЗРК APKWS II

Минобороны России сообщает, что оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил зенитный ракетный комплекс APKWS II. Пусковая установка находилась на базе ББМ «Хамви» в районе населённого пункта Очаков Николаевской области. Момент уничтожения ЗРК попал на видео.