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28 ноября, 09:32

Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) нанесли удары по военным аэродромам и живой силе ВСУ в 146 районах. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — указано в сообщении.

Там добавили, что для удара использовалась оперативно-тактическая авиация, БПЛА, артиллерия и ракетные войска.

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Ранее на Западе раскрыли ошеломительные потери ВСУ с начала СВО. Они могут достигать 500 тысяч, 20% из которых убитыми. Тем временем российские войска продолжают продвигаться вперёд, освобождая всё новые населённые пункты.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Никита Никонов
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