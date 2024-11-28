Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) нанесли удары по военным аэродромам и живой силе ВСУ в 146 районах. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — указано в сообщении.