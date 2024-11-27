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27 ноября, 09:12

Российская Армия изгнала ВСУ из Новой Ильинки в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Новой Ильинки в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 27 ноября.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Российская армия освободила Копанки в Харьковской области
Российская армия освободила Копанки в Харьковской области

Ранее Российская армия освободила Дальнее в ДНР. Это стало возможным благодаря решительным действиям Южной группировки войск.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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