Российская Армия изгнала ВСУ из Новой Ильинки в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Новой Ильинки в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 27 ноября.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Ранее Российская армия освободила Дальнее в ДНР. Это стало возможным благодаря решительным действиям Южной группировки войск.
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ТАСС / Александр Река