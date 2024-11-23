Появилось видео, как «Искандер» вжарил по очередному украинскому МиГ-29
Минобороны показало видео уничтожения МиГ-29 на аэродроме Днепр
Минобороны РФ показали видео с уничтожением боевого самолёта ВСУ Миг-29 на аэродроме в Днепре. Удар осуществлялся при помощи ОТРК «Искандер». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Момент нанесения ракетного удара ОТРК «Искандер». Видео © Telegram / Минобороны РФ
«В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru передавал, заявление военного эксперта Михаила Поликарпова, который рассказал, что хвалённый американский Patriot не поможет Украине сбить «Орешник». Аналогичного мнения о ПВО придерживается и полковник Виктор Баранец, который раскрыл преимущества российского оружия.
Telegram / Минобороны РФ