Появилось видео, как «Искандер» вжарил по очередному украинскому МиГ-29

Минобороны РФ показали видео с уничтожением боевого самолёта ВСУ Миг-29 на аэродроме в Днепре. Удар осуществлялся при помощи ОТРК «Искандер». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Момент нанесения ракетного удара ОТРК «Искандер». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», — говорится в сообщении.