«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 11:33

Появилось видео, как «Искандер» вжарил по очередному украинскому МиГ-29

Минобороны показало видео уничтожения МиГ-29 на аэродроме Днепр

Минобороны РФ показали видео с уничтожением боевого самолёта ВСУ Миг-29 на аэродроме в Днепре. Удар осуществлялся при помощи ОТРК «Искандер». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Момент нанесения ракетного удара ОТРК «Искандер». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru передавал, заявление военного эксперта Михаила Поликарпова, который рассказал, что хвалённый американский Patriot не поможет Украине сбить «Орешник». Аналогичного мнения о ПВО придерживается и полковник Виктор Баранец, который раскрыл преимущества российского оружия.

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Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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