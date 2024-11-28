Путин: Мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием
Президент России Владимир Путин предупредил, что мощность удара, осуществленного с помощью ракет «Орешник» при их массовом применении, может быть сопоставима с ядерным оружием. Заявление прозвучало на заседании ОДКБ в Астане, которое сейчас проходит в узком составе.
«Как считают военные и технические эксперты, если произвести массовый групповой запуск этих ракет, то есть сразу несколько ракет в одном залпе, то мощность удара будет сопоставима с использованием ядерного вооружения. Однако стоит отметить, что «Орешник» не является оружием массового поражения», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что аналогов «Орешника» в мире нет, и появятся они нескоро. Глава государства подчеркнул, что Россия вынуждены были пойти на её испытания в боевых условиях в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.
Напомним, что 21 ноября по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Применение такого вооружения стало ответом на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска.
Midjourney / Life.ru