Путин: Мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием

Президент России Владимир Путин предупредил, что мощность удара, осуществленного с помощью ракет «Орешник» при их массовом применении, может быть сопоставима с ядерным оружием. Заявление прозвучало на заседании ОДКБ в Астане, которое сейчас проходит в узком составе.

«Как считают военные и технические эксперты, если произвести массовый групповой запуск этих ракет, то есть сразу несколько ракет в одном залпе, то мощность удара будет сопоставима с использованием ядерного вооружения. Однако стоит отметить, что «Орешник» не является оружием массового поражения», — подчеркнул президент.