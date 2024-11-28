Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать новой целью для «Орешника»
Президент России Владимир Путин проанонсировал, что в ближайшее время ВС РФ готовятся нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Заявление прозвучало в ходе выступления на саммите ОДКБ в Астане. Российский лидер сообщил союзникам по объединению, что в настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии «подбирают цели для поражения на территории Украины».
«Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве», — предупредил Владимир Путин.
Президент России напомнил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве, и эти попытки продолжаются.
«Серийное производство «Орешника» началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей. И создаваемых угроз для Российской Федерации», — сказал глава государства.
Напомним, что 21 ноября по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Применение такого вооружения стало ответом на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска.
Life.ru