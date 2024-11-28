Путин заявил, что у России есть ещё «Орешники»

«Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания орешников в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», — отметил он, выступая на заседании ОДКБ в узком составе.