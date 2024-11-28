«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 10:26

Путин заявил, что у России есть ещё «Орешники»

Президент Владимир Путин заявил, что у России есть несколько готовых к применению новейших ракет «Орешник».

«Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания орешников в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», — отметил он, выступая на заседании ОДКБ в узком составе.

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Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Применение такого вооружения стало ответом на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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