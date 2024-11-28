Путин рассказал, что доказывает вовлечённость Запада в конфликт на Украине
Путин: Удары оружием Запада по РФ значат прямое вовлечение в конфликт на Украине
Удары оружием Запада по российской территории являются свидетельством его вовлечённости в конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть, потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт», — сказал Путин в разговоре с журналистами после заседания саммита ОДКБ в Астане.
Напомним, в середине ноября американский президент Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Вскоре украинские войска попытались атаковать Брянскую область с помощью западных снарядов. Позже ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В первый раз «прилетело» пять ракет ATACMS, во второй — восемь. Россия ответила на это ударом «Орешника».
Life.ru