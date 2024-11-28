Путин рассказал, что доказывает вовлечённость Запада в конфликт на Украине

«Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть, потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт», — сказал Путин в разговоре с журналистами после заседания саммита ОДКБ в Астане.