«Орешник» (ракета)
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28 ноября, 13:47

Путин рассказал, что доказывает вовлечённость Запада в конфликт на Украине

Путин: Удары оружием Запада по РФ значат прямое вовлечение в конфликт на Украине

Удары оружием Запада по российской территории являются свидетельством его вовлечённости в конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть, потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт», — сказал Путин в разговоре с журналистами после заседания саммита ОДКБ в Астане.

Путин: Россия была дважды атакована ракетами ATACMS после применения «Орешника»
Путин: Россия была дважды атакована ракетами ATACMS после применения «Орешника»

Напомним, в середине ноября американский президент Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Вскоре украинские войска попытались атаковать Брянскую область с помощью западных снарядов. Позже ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В первый раз «прилетело» пять ракет ATACMS, во второй — восемь. Россия ответила на это ударом «Орешника».

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Life.ru

Никита Никонов
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