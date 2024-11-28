«Стирает в пыль и разделяет на фракции»: Путин рассказал, что делает «Орешник» уникальным
Путин: В мире нет аналогов «Орешника», и появятся они нескоро
В мире не существует аналогов российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании ОДКБ в Астане, глава государства отметил, что на испытания «Орешника» в боевых условиях пришлось пойти после того, как территорию РФ атаковали западными ракетами.
«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся нескоро. Напомню ещё раз, напомню, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов», — отметил Путин.
Глава государства пояснил, что около трёх километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов и близка к температуре на поверхности Солнца.
«Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищённые и расположенные на большой глубине объекты», — добавил лидер РФ.
По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. При этом оружием массового поражения «Орешник» не является, уточнил президент.
Напомним, 21 ноября Владимир Путин сообщил, что по объекту ОПК Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Применение такого вооружения стало ответом на обстрелы территории России дальнобойными западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Известно, что ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Создать комплекс «Орешник» позволили уникальные жаростойкие материалы.
Life.ru