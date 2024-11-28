«Стирает в пыль и разделяет на фракции»: Путин рассказал, что делает «Орешник» уникальным

В мире не существует аналогов российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании ОДКБ в Астане, глава государства отметил, что на испытания «Орешника» в боевых условиях пришлось пойти после того, как территорию РФ атаковали западными ракетами.

«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся нескоро. Напомню ещё раз, напомню, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов», — отметил Путин.

Глава государства пояснил, что около трёх километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов и близка к температуре на поверхности Солнца.

«Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищённые и расположенные на большой глубине объекты», — добавил лидер РФ.