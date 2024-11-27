Учёный раскрыл, что позволило России создать уникальный «Орешник»
Ковальчук: Создать комплекс «Орешник» позволили уникальные жаростойкие материалы
Разработать гиперзвуковой комплекс «Орешник» позволили имеющиеся у России уникальные материалы, способные выдерживать экстремально высокие температуры. Они станут основой для создания новых образцов гиперзвукового оружия. Об этом в разговоре с газетой «Известия» сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Орешник» продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятёрку мировых лидеров... Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — рассказал Ковальчук на полях IV Конгресса молодых учёных, проходящего на федеральной территории Сириус.
Учёный отметил, что следующим этапом станут разработки материалов, выдерживающих температуры в 2500–3000 градусов. Это позволит создать ещё более продвинутое оружие, подчеркнул Ковальчук.
Ранее стала известна мощность ядерного заряда ракеты «Орешник». Так, новая российская БРСД способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим.
Напомним, 21 ноября Армия России применила ракетную систему «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории нашей страны западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске. Позже были опубликованы спутниковые снимки предприятия до удара «Орешника» и после.
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