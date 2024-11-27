Учёный раскрыл, что позволило России создать уникальный «Орешник»

«Орешник» продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятёрку мировых лидеров... Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — рассказал Ковальчук на полях IV Конгресса молодых учёных, проходящего на федеральной территории Сириус.