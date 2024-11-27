«Орешник» (ракета)
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27 ноября, 19:13

Учёный раскрыл, что позволило России создать уникальный «Орешник»

Ковальчук: Создать комплекс «Орешник» позволили уникальные жаростойкие материалы

Разработать гиперзвуковой комплекс «Орешник» позволили имеющиеся у России уникальные материалы, способные выдерживать экстремально высокие температуры. Они станут основой для создания новых образцов гиперзвукового оружия. Об этом в разговоре с газетой «Известия» сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Орешник» продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятёрку мировых лидеров... Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — рассказал Ковальчук на полях IV Конгресса молодых учёных, проходящего на федеральной территории Сириус.

Учёный отметил, что следующим этапом станут разработки материалов, выдерживающих температуры в 2500–3000 градусов. Это позволит создать ещё более продвинутое оружие, подчеркнул Ковальчук.

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Ранее стала известна мощность ядерного заряда ракеты «Орешник». Так, новая российская БРСД способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим.

Напомним, 21 ноября Армия России применила ракетную систему «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории нашей страны западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске. Позже были опубликованы спутниковые снимки предприятия до удара «Орешника» и после.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Цейко
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