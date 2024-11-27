«Орешник» (ракета)
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27 ноября, 15:27

45 «Хиросим» в одном снаряде: Стала известна мощность ядерного заряда ракеты «Орешник»

«Объясняем.рф»: «Орешник» способен доставлять до 900 килотонн ядерных зарядов

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим. Максимальная дальность поражения составляет 5,5 тысячи километров. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

«В ядерном исполнении «Орешник» может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в сообщении.

Время подлёта ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО составит 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут. До базы ПРО США в польском Редзиково она доберётся за 11 минут.

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Напомним, снаряды «Орешник» способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Ни одна система противовоздушной обороны в мире, включая разрабатываемые США, не в состоянии перехватить такие ракеты.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Алена Пенчугина
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