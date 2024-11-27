45 «Хиросим» в одном снаряде: Стала известна мощность ядерного заряда ракеты «Орешник»

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим. Максимальная дальность поражения составляет 5,5 тысячи километров. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

«В ядерном исполнении «Орешник» может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в сообщении.

Время подлёта ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО составит 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут. До базы ПРО США в польском Редзиково она доберётся за 11 минут.