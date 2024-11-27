В США поведали о «показавшей зубы» России
The National Interest: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине показала зубы
Россия продемонстрировала свою мощь с помощью удара ракеты «Орешник» по Украине, заявляет американский журнал The National Interest (TNI).
«Этой атакой Москва продемонстрировала свою силу, не нанеся при этом значительного ущерба. Россия подтвердила наличие ранее не представленного оружия и готовность его использовать», — отмечается в статье.
Издание также подчеркивает, что, несмотря на риск, запуск оказался впечатляющим и успешным, так как ракета достигла своей цели.
21 ноября в своем обращении Владимир Путин сообщил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник», которая, по его словам, успешно поразила заданные цели. Президент России назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России. Глава Кремля отметил, что у РФ есть запас таких ракет, которые готовы к применению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что удар ракетой «Орешник» по военному объекту Украины стал предупреждением для Запада во главе с США.
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