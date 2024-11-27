В США поведали о «показавшей зубы» России

Россия продемонстрировала свою мощь с помощью удара ракеты «Орешник» по Украине, заявляет американский журнал The National Interest (TNI).

«Этой атакой Москва продемонстрировала свою силу, не нанеся при этом значительного ущерба. Россия подтвердила наличие ранее не представленного оружия и готовность его использовать», — отмечается в статье.