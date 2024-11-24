Западу расшифровали месседж Путина после атаки «Орешником»
Экс-глава МВД РФ Куликов: Атака Украины «Орешником» должна отрезвить Запад
Ответ России «Орешником» на атаки ВСУ, а также заявление Владимира Путина должны отрезвить Запад. Такое мнение высказал экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, действия ВС РФ на разрешение Джо Байдена бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь нашей страны ещё раз показали, на что способна российская оборонная промышленность. Во-вторых, такой ответ стал неожиданностью даже для тех, кто находится рядом с военно-промышленным комплексом (ВПК), не то что для противника.
«Я имею в виду «Орешник», конечно, саму систему, саму ракету. Ведь для того, чтобы её создать, нужно было сделать совершенно другую ракету, другую оболочку, всё другое. И мы удовлетворены тем, что президент вот так очень резко и своевременно отрезвил Запад. Я уверен, что это серьёзно повлияет на ситуацию», — отметил экс-глава МВД РФ.
Ранее Владимир Путин назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России. Глава Кремля отметил, что у РФ есть запас таких ракет, которые готовы к применению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что удар ракетой «Орешник» по военному объекту Украины стал предупреждением для Запада во главе с США. Решение о боевом испытании «Орешника» было засекречено и известно лишь узкому кругу лиц.