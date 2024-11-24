Западу расшифровали месседж Путина после атаки «Орешником»

По словам эксперта, действия ВС РФ на разрешение Джо Байдена бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь нашей страны ещё раз показали, на что способна российская оборонная промышленность. Во-вторых, такой ответ стал неожиданностью даже для тех, кто находится рядом с военно-промышленным комплексом (ВПК), не то что для противника.

«Я имею в виду «Орешник», конечно, саму систему, саму ракету. Ведь для того, чтобы её создать, нужно было сделать совершенно другую ракету, другую оболочку, всё другое. И мы удовлетворены тем, что президент вот так очень резко и своевременно отрезвил Запад. Я уверен, что это серьёзно повлияет на ситуацию», — отметил экс-глава МВД РФ.