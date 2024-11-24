«Предупредительный звоночек»: Песков раскрыл посыл нашего «Орешника» по украинским целям

Удар ракетой «Орешник» по военному объекту Украины стал предупреждением для Запада во главе с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив, что удар был нанесён своевременно и эффективно.

«Такие предупредительные звоночки в том плане, что даже не думайте. Я имею в виду удар, который был нанесён нашей новой ракетой. Это весьма своевременно», — отметил представитель Кремля.