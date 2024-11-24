«Предупредительный звоночек»: Песков раскрыл посыл нашего «Орешника» по украинским целям
Песков: Удар «Орешником» стал своевременным и эффективным ответом Западу
Удар ракетой «Орешник» по военному объекту Украины стал предупреждением для Запада во главе с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив, что удар был нанесён своевременно и эффективно.
«Такие предупредительные звоночки в том плане, что даже не думайте. Я имею в виду удар, который был нанесён нашей новой ракетой. Это весьма своевременно», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что такие действия служат предупреждением, и что удар ракетой был весьма уместным и востребованным.
Напомним, 21 ноября Владимир Путин сделал заявление об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был применён в безъядерной гиперзвуковой модификации в ответ на атаки ВСУ с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow по территории России. В результате была достигнута цель — один из крупнейших военно-промышленных комплексов в Днепропетровске, специализирующийся на производстве ракетной техники, был уничтожен. Ранее Песков назвал засекреченным процессом решение о боевом испытании «Орешника». Кроме того, он рассказал, что создание такого оружия ведётся без огласки, поэтому россияне не знали о наличии у нашей армии снаряда.
Life.ru