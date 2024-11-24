В России заметили странное поведение Трампа после удара «Орешником»
Журналист и блогер Юлия Витязева высказалась о возможной эскалации конфликта на Украине после разрешения президента США Джо Байдена бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Она выразила надежду, что после второй или третьей «ответки» со стороны России у противника всё-таки сработает инстинкт самосохранения.
«Я не хочу никого пугать, но руки развязаны, и это уже не игра ва-банк, а агония, поэтому, к сожалению, всё может быть. Здесь мы уповаем на наших доблестных ребят из ПВО, и на то, что всё-таки после второй или третьей ответки у этих товарищей, которые нам совсем не товарищи, может быть, всё-таки где-то что-то сработает. Хотя бы инстинкт самосохранения, потому что мы показали, что нет таких бункеров, где можно будет спрятаться», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.
Также она считает, что своим приказом бить по РФ администрация Байдена подложила огромную свинью Дональду Трампу, максимально усложнив ему будущее президентство. При этом Витязевой кажется странным, что сам Трамп до сих пор молчит, хотя обычно высказывался по любому поводу.
«Мы никаких комментариев от него не получаем, что тоже, на самом деле, любопытно, с одной стороны. С другой — нам, по большому счету, всё равно, нам нужно своё дело делать», – заметила она.
Ранее Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ атаковать РФ американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow никак не повлияет на ход СВО. Кроме того, наша страна готова к ответной атаке противника, доказав это ударом по одному из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске. Для поражения была использована новейшая ракета «Орешник», которая способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО.
Flickr / Trump White House Archived