В России заметили странное поведение Трампа после удара «‎Орешником»

Журналист и блогер Юлия Витязева высказалась о возможной эскалации конфликта на Украине после разрешения президента США Джо Байдена бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Она выразила надежду, что после второй или третьей «ответки» со стороны России у противника всё-таки сработает инстинкт самосохранения.

«Я не хочу никого пугать, но руки развязаны, и это уже не игра ва-банк, а агония, поэтому, к сожалению, всё может быть. Здесь мы уповаем на наших доблестных ребят из ПВО, и на то, что всё-таки после второй или третьей ответки у этих товарищей, которые нам совсем не товарищи, может быть, всё-таки где-то что-то сработает. Хотя бы инстинкт самосохранения, потому что мы показали, что нет таких бункеров, где можно будет спрятаться», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Также она считает, что своим приказом бить по РФ администрация Байдена подложила огромную свинью Дональду Трампу, максимально усложнив ему будущее президентство. При этом Витязевой кажется странным, что сам Трамп до сих пор молчит, хотя обычно высказывался по любому поводу.