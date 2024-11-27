Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника»

Россия предупредила США о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы не возникло международного конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«О том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали «Орешник», мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договорённости и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта», — заявил политик Al Arabiya.