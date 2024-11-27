Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника»
Медведев: РФ предупредила США о применении «Орешника», чтобы избежать конфликта
Россия предупредила США о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы не возникло международного конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«О том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали «Орешник», мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договорённости и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта», — заявил политик Al Arabiya.
По словам Медведева, использование Украиной американских дальнобойных ракет приводит к эскалации конфликта.
Ранее политик назвал удары по России западными ракетами ATACMS переходом «красных линий», поэтому все удары по территории РФ будут пресекаться. Медведев отметил, что Владимир Путин использовал «Орешник» в качестве ответа ВСУ на удары по Брянской области американскими ракетами.
Напомним, 21 ноября РФ атаковала украинский завод «Южмаш» с использованием ракеты «Орешник». Новая российская ракета способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим. Максимальная дальность поражения — 5,5 тысячи километров. Снаряды «Орешник» способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Ни одна система противовоздушной обороны в мире не в состоянии перехватить такие ракеты.
Life.ru