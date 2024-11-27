«Переход за любые красные линии»: Медведев прокомментировал удары ракетами ATACMS по России
Медведев назвал удары по России западными ракетами переходом «красных линий»
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что происходящее сейчас — это переход за любые «красные линии», поэтому все удары по территории России будут пресекаться. Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин использовал «Орешник» в качестве ответа ВСУ на удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS.
«Очевидно абсолютно, что любые удары являются неприемлемыми, любые удары будут пресекаться. <...> Вне всякого сомнения, уже всё, что происходит, это переход за любые красные линии. И, собственно, именно поэтому произошло то, что произошло», — сказал Медведев в интервью Al Arabiya.
Напомним, 21 ноября Россия атаковала украинский завод «Южмаш» с использованием ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Новая российская баллистическая ракета способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим. Максимальная дальность поражения составляет 5,5 тысячи километров. Снаряды «Орешник» способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Сегодня ни одна система противовоздушной обороны в мире не в состоянии перехватить такие ракеты.
Life.ru