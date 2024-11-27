«Переход за любые красные линии»: Медведев прокомментировал удары ракетами ATACMS по России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что происходящее сейчас — это переход за любые «красные линии», поэтому все удары по территории России будут пресекаться. Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин использовал «Орешник» в качестве ответа ВСУ на удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS.

«Очевидно абсолютно, что любые удары являются неприемлемыми, любые удары будут пресекаться. <...> Вне всякого сомнения, уже всё, что происходит, это переход за любые красные линии. И, собственно, именно поэтому произошло то, что произошло», — сказал Медведев в интервью Al Arabiya.