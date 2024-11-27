«Пусть размазывают сопли»: Картаполов заявил, что «Орешника» хватит на всех
Картаполов — о попытках Запада принизить эффект «Орешника»: Ракет хватит на всех
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на попытки западных СМИ приуменьшить эффект «Орешника» заявил, что ракет у России много и на всех хватит. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Андрей Картаполов сообщил, что ракет «Орешник» у России много и хватит на всех. Видео © Life.ru
«Ракет у нас много, на всех их хватит. Поэтому пусть не переживают, а лучше пусть переживают и ждут. Боятся, дрожат и размазывают сопли», — заявил Картаполов.
Напомним, 21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому военному заводу «Южмаш» с использованием ракеты «Орешник». Президент России Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Он также упомянул, что у России есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Российский лидер пояснил, что применение «Орешника» стало ответом на использование ВСУ западных дальнобойных снарядов ATACMS и Storm Shadow.
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