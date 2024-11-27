«Пусть размазывают сопли»: Картаполов заявил, что «Орешника» хватит на всех

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на попытки западных СМИ приуменьшить эффект «Орешника» заявил, что ракет у России много и на всех хватит. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Андрей Картаполов сообщил, что ракет «Орешник» у России много и хватит на всех. Видео © Life.ru

«Ракет у нас много, на всех их хватит. Поэтому пусть не переживают, а лучше пусть переживают и ждут. Боятся, дрожат и размазывают сопли», — заявил Картаполов.